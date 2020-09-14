صديق صالح جمعة: اللاعب وقع لنادي الزمالك

قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إنه تواصل مع لاعب الأهلي بعد أزمته الأخيرة.

وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تحدثت مع صالح ظهر اليوم للاطمئنان عليه وهو قالي أنه ملتزم ولكنه مستاء بسبب عدم لعبه في الأهلي".

وتابع: "صالح جمعة صديقي عندما كنا في إنبي بالناشئين".

وأشار صبحي الى أن جمعه أكد له أنه وقع لنادي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".