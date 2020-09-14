صديق صالح جمعة: اللاعب وقع لنادي الزمالك

قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إنه تواصل مع لاعب الأهلي بعد أزمته الأخيرة.
وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تحدثت مع صالح ظهر اليوم للاطمئنان عليه وهو قالي أنه ملتزم ولكنه مستاء بسبب عدم لعبه في الأهلي".
وتابع: "صالح جمعة صديقي عندما كنا في إنبي بالناشئين".
وأشار صبحي الى أن جمعه أكد له أنه وقع لنادي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".
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