محمد فؤاد: مستمر في العين السعودي.. والأهلي اتفق مع النجوم على ضم شقيقي كريم فؤاد

قال محمد فؤاد، لاعب العين السعودي، إنه سعيد بصعود فريقه إلى الدوري الممتاز السعودي الممتاز مؤكدًا أنه مستمر مع فريقه ولن يرحل.
وأكد محمد فؤاد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدوري السعودي صعب للغيابة وسجلت 6 أهداف وصنعت 4 أخرين".
وأوضح محمد فؤاد شقيق كريم فؤاد، لاعب نجوم المستقبل المعار في صفوف إنبي، إن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الأهلي.
وتابع: "الأهلي يتواصل مع إنبي والنجوم من أجل إنهاء الصفقة رسميًا، والقلعة الحمراء متمسكة بالحصول على توقيع شقيقي كريم".
وأتم: "الأهلي تواصل مع النجوم وهم مرحبون بالعرض، ويتبقى فقط تواصل الأهلي مع إنبي من أجل الوصول إلى اتفاق لقطع إعارة اللاعب".
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