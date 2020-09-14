إسماعيل أحمد: كرة القدم أفادتني في لعبة السلة.. فيديو

كشف إسماعيل أحمد نجم كرة السلة بالاتحاد السكندري، أن كرة القدم أفادته في ممارسة لعبة السلة خلال السنوات الماضية.
قال إسماعيل أحمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إنه مارس كرة القدم وشغل مركز حراسة المرمى في سموحة لكن المدرب طرده لأنه كان يجلس على الأرض بسبب أن الكرة لا تصله.
وواصل أنه ذهب للاتحاد.السكندري فكر في تحويل مسيرته لكرة السلة واستفاد من ممارسة كرة القدم لأن التحركات تكون بالقدم مثل كرة السلة.
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