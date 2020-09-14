أحمد حسام ميدو: الونش أفضل مدافع في مصر.. شاهد

أبدى الكابتن احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إعجابه بمدافع الزمالك محمود الونش بعد أدائه مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الونش افضل مدافع في مصر".

انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الأبيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأبيض 52 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.