إسماعيل أحمد: مصيلحي بمثابة أخ أكبر لي.. وطلبة من طفرات كرة السلة الحديثة.. فيديو

أكد إسماعيل أحمد، لاعب سلة الاتحاد السكندري، أن فريق زعيم الثغر مميز.
وقال إسماعيل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "محمد مصيلحي بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي، وفريق الكرة بالاتحاد السكندري مميز".
وأكمل: "محمد عبد المطلب وعماد محمود من ضمن اللاعبين الذين أحب مشاهدتهم وأنا صغير، كانو من ضمن الطفرات في كرة السلة الحديثة".
وأضاف: "عبد المطلب كان سعيدا في منصة التتويج ليس من أجل الاتحاد ولكن لأنني كنت سأستلم جائزة أفضل لاعب".
وأتم: "الوصول للقمة سهل لكن هناك مجهود قوي معنوي وذهني للحفاظ والاستمرار بنفس الوتيرة بأكبر عدد سنين ممكن".
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