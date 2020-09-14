الفضول هيموتني.. أمير مرتضى يسأل الجبلاية عن خصم الزمالك القادم وموعد المباراة

وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، رساله للإتحاد درة القدم بشأن مباراة نادي الزمالك القادمة في الدوري المصري.

وكتب امير مرتضى منصور عبر تويتر قائلا "‏السادة اعضاء اللجنة الخماسية اسف يعني لو مفيهاش تطفل او رخامة مني .. ممكن اعرف المباراة الجاية امتى وفين ومع مين علشان بس نعمل حسابنا!! فعلًا الفضول هيموتني اعرف".

انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأبيض 52 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.