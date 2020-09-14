وتحدث صالح جمعة في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير ليكشف كافة تفاصيل الحادثة التي وقعت في حي الزمالك، إضافة إلى رده على أنباء توقيع للقلعة البيضاء.

- "كنت متوجها للنادي الأهلي وزوجتي كانت متواجدة معي وليس إحدى الفتيات كما يروج البعض وتم إثبات كافة التفاصيل في محضر الشرطة" - "خضعت لكافة الاختبارات الطبية لإنهاء كافة الأقاويل التي تتردد بشأن تعاطي بعض المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث متابعا:" النتيجة سلبية" - "قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة و200 الف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادث الأولى" - "تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب من الجديد". - "أشكر المستشار مرتضي منصور الذي أرسل محاميين فور معرفته بالحادث"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم أوقع للزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ صالح جمعة بعد القبض عليه بسبب حادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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