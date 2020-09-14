وكان تشيلسي أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020-2021.
وينوي تشيلسي المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد الصفقات السوبر التي أبرمها هذا الصيف لتدعيم صفوفه.
وتعاقد تشلسي مع كل من، كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن، وبن تشيلويل مدافع ليستر، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، وحكيم زياش نجم أياكس، وتياجو سيلفا لاعب سان جيرمان.
وبحسب تصريحات لامبارد الأخيرة فإن من المقرر أن يغيب الثلاثي زياش بسبب الإصابة، وبن تتشيلويل لعدم جاهزيته، وسلفا كونه لن يتدرب مع الفريق قبل نهاية الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي ضيفًا على برايتون في الدوري الإنجليزي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.