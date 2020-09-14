نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الله: كوكاكولا حقق الهدف من المباريات الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الله المدير الفنى لكوكاكولا ان الفريق وصل بنسبة كبيرة للحالة الفنية والبدنية التى كان يتمناها مؤكدا انه وبعد نهاية المباريات الودية وضع يديه مستوى جميع اللاعبين .



وأشار عبد الله ان الفترة الماضية كانت صعبة للغاية نظرا للحالة المعنوية السيئة التى يعانى منها بعض اللاعبين بسبب تأخر الفريق فى جدول المجموعة الثانية وهذا ما عملنا علىه خلال الفترة الماضية وهو محاولة معالجة اللاعبين نفسيا .



واضاف المدير الفنى لكوكاكولا أن الحالة البدنية للاعبين اصبحت افضل عما كانت عليه نظرا لخوض الفريق التدريبات منذ عودة النشاط على فترتين صباحا ومساءا وبدون راحة .



وأكد عبد الله ان المباريات الودية التى خاضها الفريق كانت متميزة ومع مدارس ومستويات مختلفة حيث لعبنا 6 مباريات خلال شهر بدأناها امام الشرقية للدخان وهى من الفرق المرشحة للصعود للممتاز ب من الدرجة الثالثة وحققنا الفوز في المباراة بهدف ثم لعبنا مباراة ثم تعادلنا مع جمهورية شبين والنصر بنتيجة واحدة بهدف لكل فريق ثم حققنا الفوز على الشركة المتحدة بثلاثة اهداف نظيفة وحققنا الفوز على الشرطة احد الفرق المتميزة فى الدرجة الثالثة بهدفين لهدف ثم الفوز على الأعلاميين بهدفين لهدف و التعادل مع مصر المقاصة بدون اهداف وكنا الافضل طوال شوطى المباراة .



وكشف المدير الفني لكوكاكولا، أن الفريق يعانى من بعض الاصابات قبل مباراة سيراميكا المقبلة، والمحدد لها 21 سبتمبر المقبل مثل كريم عبد النبى وبندق وجدو.



وأثنى المدير الفنى على الدعم الكبير الذى يتلقاه الفريق من قبل مجلس ادارة نادى كوكاكولا برئاسة مجدى اسماعيل، والذى يوفر كافة الامكانيات من اجل تحقيق الانتصارات فى المباريات الخمسة المتبقية فى دورى القسم الثانى.