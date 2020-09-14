غش وخداع .. أحمد شوبير يهاجم محمد أوناجم نجم الزمالك

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز،وتعمد أوناجم الحصول على بطاقة صفراءليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للفريق أمام أسوان، بسبب وصول إنذارات اللاعب إلى ثلاث بطاقات صفراء وهو ما يعني إيقافه مباراة واحدة.
وطالب "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي بإيقاف محمد أوناجم، لمدة أطول من مباراة، بسبب تعمده نيل البطاقة الصفراء.
ويري شوبير أن ما فعله اللاعب المغربي هو غش خداع، وهو ما يستوحي توقيع عقوبات إضافية عليه، رافضا هذا السلوك من أي لاعب بالدوري.
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