جارديان البريطانية تتغنى بـ محمد صلاح والنني في الجولة الأولى من البريميرليج

تغنت صحيفة "جارديان البريطانية"، اليوم الاثنين، بالثنائي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، مشيدة بتألقهما في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب على نظيره نادي ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما شارك النني في انتصار أرسنال على فولهام بثلاثية نظيفة.

ونشرت صحيفة جارديان البريطانية تقريرًا بأبرز 10 نقاط في حصاد الجولة الأولى من البريميرليج، حيث عنونت الصحيفة:" النني يبدو مستعدًا للعب في فريق كبير"

وقالت الصحيفة:" بعد عام من اللعب في تركيا مع بشكتاش، عاد محمد النني إلى أرسنال ويبدو وكأنه لاعب أكثر نضجًا، واستقر سريعًا في خط الوسط، وكان الكثيرون يتوقعون أن يغادر المصري لندن هذا الصيف لكنه عاد في خطط ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال"

وأضافت الصحيفة قائلةً:"ساعدت الأجواء النارية في إسطنبول النني على اللعب بشكل جيد ضد خط وسط فولهام لإحداث تأثير، كان يوزع الكرات بشكل بسيط ويحمي الدفاع طوال الوقت وأظهر أداءً رائعًا، ويأمل أرتيتا في أن يتمكن النني من الحفاظ على هذا المستوى ، مما يعني أنه يمكنه استخدام الأموال المتاحة لديه للتعاقد مع شخص ما للحصول على مركز أكثر ضرورة من خط الوسط بصفة النني قادر على سد مركز وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة أن أرتيتا قد يكون المدرب الذي يقدر على إبراز إمكانيات النني مع ارسنال.

أما عن صلاح، عنونت الصحيفة:" كلوب يثني على النجم صلاح"

وقالت الصحيفة :"حتى يورجن كلوب مدرب ليفربول استنفد صيغ المدح لمحمد صلاح منذ فترة طويلة ، قرب نهاية الموسم الأول الرائع للمهاجم في ليفربول ، لكن المديح الزائد للمدرب عاد بعد مباراة ليدز وهو أمر مفهوم، كان الدولي المصري هو الفارق في كل النواحي ضد ليدز، لم تكن مجرد إشارة للمنافسة على حذاء ذهبي آخر هي التي لفتت نظر المدرب."

وأضافت:" قال كلوب بعد أن أصبح صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في أربع مباريات افتتاحية متتالية ، وهو أول لاعب يسجل ثلاثية في اليوم الافتتاحي منذ جون الدريدج في عام 1988: "يجب أن يكون فخورًا لأنه أمر خاص للغاية أن تحقق هذا النوع من الأرقام". وأحرز 76 هدفا في 109 مباراة بالدوري الإنجليزي. لكن الأرقام تحكي جزءًا من القصة.. كان الأداء بشكل عام استثنائيًا للغاية. كان هناك الكثير من العروض الجيدة لنا من مو بالتأكيد ، ولكن هذا كان أحد أفضل العروض أمام ليدز.

وتنتهي الجولة الاولى من الدوري الإنجليزي بمباراتي ولفرهامبتون أمام شيفيلد يونايتد، وتشيلسي أمام برايتون.