السجن يلاحقه .. تفاصيل اتهامات ناصر الخليفي مالك قنوات bein sports أمام القضاء السويسري

تبدأ اليوم الإثنين في سويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة bein sports في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.ويحاكم الخليفي في هذه القضية المعقدة، والتي تعتبر واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، بتهمة التحريض على سوء الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيونى، ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.
ويتهم فالك بتسهيل منح مجموعة "بي إن سبورت " الإعلامية حقوق مونديالى 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من الخليفى.
وبحسب الادعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد فى 24 أكتوبر 2013 فى المقر الفرنسى لشبكة " beIN SPORTS " القطرية حيث يزعم أن الخليفى وعد الفرنسى بشراء فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
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