سموحة له رب يحميه.. شاهد رسالة مجهولة من فرج عامر

نشر المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة مجهولة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقال فرج عامر في منشور نشره منذ قليل: "سموحة له رب يحميه". ونشر عامر منشورًا آخرًا قال فيه: "الحمد للة اننا تمكنا من الحصول علي ارض مدينة سموحة الرياضية السكنية في مدينة العلمين الجديدة ، في هذا التوقيت وبهذا السعر ، لاننا طالبنا بزيادة المساحة او حجز الارض المواجهة وذلك لمواجهه الطلب المتزايد علي شقق المشروع، ولكن فوجئنا بان سعر الارض تضاعف ولاتوجد قطعة ارض واحدةًشاغرة ، وللعلم لقد راسلنا الوزير من يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧ بخصوص ارض العلمين ، دائما الله معنا". وتعهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحل أزمة نادي سموحة والاصلاح الزراعي وذلك دعمًا للنادى الإسكندراني ومسيرته الناجحة.

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