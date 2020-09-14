دوري أبطال آسيا.. الهلال يتحدى كورونا أمام باختاكور.. وأهلي جدة يواجه الشرطة العراقي

تستأنف اليوم، الإثنين، منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد توقف دام لمدة 6 أشهر، بسبب جائحة كورونا

وتلعب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى 3 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية شديدة.

وفي الخامسة مساء اليوم، يلتقي أهلي جدة السعودي مع الشرطة العراقي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي مع شاهر خودرو الإيراني، بينما في الثامنة مساءً، يواجه الهلال السعودي نظيره باختاكور الأوزبكستاني، فيما يواجه الوحدة الإماراتي استقلال طهران الإيراني.

المجموعة الأولى.. (أهلي جدة × الشرطة العراقي) - (الوحدة الإماراتي × استقلال طهران)

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه الوحدة بنفس الرصيد من النقاط، ثم استقلال طهران والشرطة في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

وكان أهلي جدة تعادل أمام مضيفه الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى 1-1، وفاز على الاستقلال الإيراني 2-1.

المجموعة الثانية.. (الهلال × باختاكور) - (شباب أهلي دبي × شاهر خودرو)

يتصدر فريقي باختاكور والهلال جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد أهلي دبي وشاهر في المركزين الثالث والرابع دون أي رصيد من النقاط.

ويعاني الهلال بطل النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية، من إصابات كورونا التي ضربت البعثة بعد أن جاءت العينة إيجابية لستة لاعبين هم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وصالح الشهري وحمد العبدان ونواف العابد، بالإضافة إلى إداري الفريق سعود كريري.