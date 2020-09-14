نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط تاريخي لجوزيه مورينيو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فاز إيفرتون بهدف نظيف على نظيره توتنهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لينال البرتغالي جوزيه مورينيو هزيمته الأولى في جميع الدوريات خلال المباراة الافتتاحية.
ولم يسبق مورينيو الهزيمة خلال المباراة الأولى لفرقه بالدوريات خلال 18 مناسبة، حيث حقق 11 فوزاً و7 تعادلات.
وفشل البرتغالي في قيادة فريقه اللندني للفوز أو التعادل أمام ضيفه إيفرتون، الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليسقط بهدف دون مقابل عن طريق كالفيريت ليوين.
يذكر أن خاميس رودريجيز خاض مباراته الأولى مع فريقه الجديد إيفرتون، بعد انتقاله بشكل رسمي هذا الصيف قادماً من ريال مدريد.
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