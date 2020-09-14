وأكد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحسب بيان، الاثنين، اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات استضافة مصر للبطولة، مبينًا ان الرئيس قد وجه بتوفير جميع الإمكانات لانجاح البطولة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة أن متطوعي البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة في إنجاح البطولة، مبينا ان الشباب المتطوعين سيكونون في الخطوط الأمامية والتي ستعطي الانطباع الاول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم.
وتوافد المتقدمين للتطوع في البطولة على المركز الاوليمبي بالمعادي على مدار أسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات ، بالاضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥
سبتمبر.
وأُجريت المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين للبطولة نجوى صلاح- رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبد العزيز، والمهندس محمد مجاهد، والدكتور عبد الله الباطش، والدكتورة أسماء إسماعيل، ومصطفى مجدي.
وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالاسكندرية خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر، وذلك بأحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاختيار متطوعي مونديال اليد 2021.. أوليمبي المعادي يستضيف 6000 شاب وفتاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.