هل يكسب الرهان.. صالح جمعة يخطف قلوب الأهلاوية من جديد بـ 16 تصريحا

حالة كبيرة من الارتياح تفرض نفسها على عشاق النادى الأهلى بعد التصريحات " الهادئة " التى أطلقها صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى أحمد شوبير ببرنامج بقناة أون تايم سبورت .

وأسدل صالح جمعة الجدل حول العديد من الملفات التى كانت تشغل الرأى العام الأهلاوى خلال الفترة الماضية وعلى رأسها حقيقة انتقاله إلى الزمالك فى الفترة المقبلة بجانب سرد كواليس أزمته الأخيرة وتصادم سيارته بعدد من السيارات فى منطقة الزمالك .

وجاءت تصريحات صالح جمعة التى أعادت الثقة بينه وبين جماهير الأهلى من جديد كالآتى :

- أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي لوقوفهم معي في الأزمة الأخيرة الخاصة بحادثة سيارتى.

- الشخص الذي صدمته طالب بـ 2 مليون جنيه من أجل التنازل عن القضية.

- موقع الحادث هو طريقي للنادي الأهلي كل يوم ولم أكن سهرانا فى أى مكان .

- زوجتي هي من كانت معي في السيارة أثناء الحادث الأخير.

- قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة الأخيرة و200 ألف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادثة الأولى.

- طلبت الخضوع لتحليل مخدرات وكحوليات بعد الحادثتين وجاءت كل النتائج سلبية .

- حاولت إنهاء المشكلتين بشكل ودي للتفرغ للتدريبات مع الأهلي.

- الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية كانوا بجواري طوال الأزمة الأخيرة.

- أحاول التدريب بقوة من أجل الوصول للوزن المثالي.

- فايلر مدرب محترف وأنا أحترمه كثيرا.

- تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب والاستمرار معه .

- الأزمة الأخيرة كشفت عن قيمة ومعدن الأهلي ومرتضى منصور أرسل لى محامى.

- لا صحة لما ورد بخصوص رغبتي في فسخ التعاقد مع الأهلي.

- لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك لأني أحترم الأهلي جدا . - تحدثت مع شقيقي عبدالله جمعة للانتقال إلى الأهلي .

- جماهير الأهلي ساندتني بقوة وأتمنى أن أعود من أجل إسعادها.