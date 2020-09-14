أرتيتا مدرب آرسنال: محمد النني يتدرب بحماس ويحتاج قليلا من الثقة

انهال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال الإنجليزي، بالمديح على لاعبه محمد النني، بعد حجزه لمقعد أساسي في تشكيل الجانرز هذا الموسم.

وشارك النني في فوز فريقه ارسنال على نظيره فولهام يوم السبت الماضي، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ارسنال:"أنا مُعجب فعلًا بالنني وما يقدمه للفريق، على سبيل المثال شخصيته الرائعة، وأيضًا لمستوى كرة القدم الذي يقدمه.. أعتقد أنه يحتاح لقليل من الثقة."

وأضاف:"النني لديه بعض الشكوك ما إذا كنا نثق به أم لا، لقد حظيت بالكثير من المحادثات معه، إنه يحتاج الفرصة بشكل كامل، إنه يتدرب كل يوم بحماس كبير، يريد التعلم ويؤدي بشكل رائع."

واختتم قائلًا:" عملي هو أن أصل باللاعبين لأفضل مستوياتهم وأن يبذلوا كل ما لديهم للفريق."

ولعب النني الموسم الماضي معارًا لصفوف بشكتاش التركي.