وشارك النني في فوز فريقه ارسنال على نظيره فولهام يوم السبت الماضي، في افتتاح مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ارسنال:"أنا مُعجب فعلًا بالنني وما يقدمه للفريق، على سبيل المثال شخصيته الرائعة، وأيضًا لمستوى كرة القدم الذي يقدمه.. أعتقد أنه يحتاح لقليل من الثقة."
وأضاف:"النني لديه بعض الشكوك ما إذا كنا نثق به أم لا، لقد حظيت بالكثير من المحادثات معه، إنه يحتاج الفرصة بشكل كامل، إنه يتدرب كل يوم بحماس كبير، يريد التعلم ويؤدي بشكل رائع."
واختتم قائلًا:" عملي هو أن أصل باللاعبين لأفضل مستوياتهم وأن يبذلوا كل ما لديهم للفريق."
ولعب النني الموسم الماضي معارًا لصفوف بشكتاش التركي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرتيتا مدرب آرسنال: محمد النني يتدرب بحماس ويحتاج قليلا من الثقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.