11 أكتوبر.. الزمالك يحدد موعد السفر للمغرب ويرفض مواجهة الحرس فى الدوري

وجاء رفض الجهاز الفنى للزمالك خوض مواجهة الحرس فى هذا الموعد بعد اتفاق أمير مرتضى المشرف على الكرة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على السفر للمغرب فى الحادي عشر من أكتوبر المقبل للتحضير مبكرا لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الـ 17 من نفس الشهر بالدار البيضاء.
ونجح الزمالك فى الفوز على الإنتاج الحربى بهدف مصطفى محمد أمس بالجولة الـ 27 للدوري ليثبت أقدامه فى المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده للنقطة 55 .
ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون فى تحقيق الفوز على الرجاء ذهاب وايإيا من أجل التأهل للنهائى ومواجهة الفائز من مواجهة الأهلى والوداد المغربى .
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