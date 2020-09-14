وتابع : "هذا المقترح يمكن استغلاله لدعم بعض الأندية التى تمر بأزمات مالية من خلال معادلة يُتَفَق عليها وتُقرَّها الجمعية العمومية".
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبد العزيز: يمكن استغلال دقيقتي الراحة في المباريات بالإعلانات لدعم الأندية المتعثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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