وظهر حارس مرمى منتخب مصر من إحدى مباريات نادى الزمالك بالدورى المصرى. اقرأ أيضًا: وانتظم "جنش" في التدريبات مع الزمالك الفترة الأخيرة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من آخر مبارة للزمالك.. جنش ينشر صور جديدة للفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.