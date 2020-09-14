تقارير: ريال مدريد يتفق على ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ويحبط مخطط برشلونة

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن خطط برشلونة للميركاتو الصيفي انهارت بطلب نادي إنتر مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن لاوتارو مارتينيز.
وبحسب صحيفة الميديايست الإيطالية، فأن اتفاق تم بالفعل بين ريال مدريد وإنتر على ضم لاوتارو بمبلغ 100 مليون يورو، وقد تتضمن الصفقة إعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الريال لصفوف النادي الإيطالي، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يصل لـ 8 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة بأن المفاوضات كانت سرية للغاية بين إنتر وريال مدريد، فالنادي الإيطالي لم يكن يرغب في ظهور أخبار المفاوضات للعلن من أجل إتمام التعاقد مع التشيلي أرتولو فيدال من برشلونة.
يذكر أن نادي برشلونة يبحث تدعيم خط هجومه، بعد اقتراب رحيل الأوروجوايني لويس سواريز عن الفريق.
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