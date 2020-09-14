إيفرتون يضع نقطة سوداء في تاريخ مورينيو

حقق البرتغالي جوزيه مورنيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، رقمًا سلبيًا خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، أمس، الأحد، في أولى مبارياته بالموسم الجديد 2020-2021، من الدوري الإنجليزي.
وخسر توتنهام من ضيفه إيفرتون 1-0، ليلحق بـ السبيرز الهزيمة الأولى في أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد.
وتعد هذه الهزيمة هي الأولى في مسيرة مورينيو التدريبية، بالجولة الافتتاحية بالبريميرليج، حيث خاض 10 مواجهات بالجولة الأولى قبل مواجهة إيفرتون، وتمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات، وتعادل مرة فقط.
كما تعد الهزيمة الأولى لـ مورينيو على ملعبه ضد فريق إيفرتون، من أصل 11 مباراة خاضها خلال مشواره مع فرق تشيلسي، ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى توتنهام.
وكان توتنهام أنهى موسمه الماضي في المركز السادس، وتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بصعوبة.
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