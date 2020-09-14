نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض قطري يهدد بقاء فاسكيز مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني عرضًا مغرياً من أحد الدوريات العربية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن أحد أندية الدوري القطري قدّم عرضًا مادياً كبيرًا لفاسكيز من أجل إغرائه بالانضمام إليه وأن فاسكيز حتى اللحظة لم يحسم قراره كما أن وكيل أعماله لم يغلق الباب في وجه المفاوضات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاسكيز فضّل الحصول على بضعة أيام من أجل التفكير في العرض قبل اتخاذ قراره النهائي الذي قد يعني توديعه لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تركت لفاسكيز القرار حتى يحسم مستقبله بنفسه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإسباني ارتبط بالإنضمام إلى توتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي لكن الناديين لم يقدّما عرضا حقيقيا لريال مدريد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021 ويحق له التعاقد مع أي نادي آخر مجانًا بداية من يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكاس فاسكيز البالغ من العمر 29 عامًا يعتبر من ناشئي ريال مدريد وارتدى سابقا شارة قيادة فريق الرديف قبل أن يرحل إلى إسبانيول على سبيل الإعارة في موسم 2014\2015.

ومع عودته إلى ريال مدريد في صيف 2015، شارك فاسكيز في 206 مباراة مع الملكي حتى الآن، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 46 هدف آخرين وساهم في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية كما فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين.