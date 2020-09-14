نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد في المقال التالي
وقرر بيبو، حضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، من مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.
ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق خلال اللقاء المرتقب، للاحتفال مع اللاعبين بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.
ويحرص الخطيب، على حضور مباريات الأهلي المهمة من المدرجات، وكان أخرها لقاء الإسماعيلي، الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
ويحتاج الأهلي، للفوز في مباراته أمام زعيم الثغر، لإعلانه رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.
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