نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور حفل التتويج بالدوري العام ، والمقرر إقامته في آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه.
وقرر لاعبو الأهلي وإدارة النادي إهداء لقب الدوري هذا الموسم لمؤمن زكريا ، بعد تعرضه لوعكه صحيه قوية تحول دون لعبه كرة القدم في الوقت الحالي.
كما قامت إدارة النادي الأهلي بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع إعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته في تحمل مصاريف علاجه.
وكان الأهلي دعا مؤمن زكريا للتواجد في مقر النادي وحرص اللاعبون على توجيه رسائل دعم له، وهو ما يظهرونه في المباريات الأخيرة.
وقدم النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الدعم لمؤمن زكريا من خلال احتفاله بالهدف الرابع للريدز في شباك ليدز يونايتد بالبريمير ليج.
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