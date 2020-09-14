مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري وكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الثمانية للبطولة.

ويتربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري بـ ٧١ نقطة وبات على بعد خطوة واحدة لحسم التتويج بشكل رسمي باللقب رقم ٤٢ في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة والنصف مساء اليوم الااثنين ضمن مباريات الجولة ٢٧ على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدروي بداية من الجولة ٢٨ كالتالي:

الأهلي مع مصر المقاصة يوم السبت ١٩ سبتمبر الساعة الثامنة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٢٨.

الأهلي مع نادي مصر يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر الثامنة مساءا باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة ٢٩.

الأهلي مع طنطا يوم الأحد ٢٧ سبتمبر الخامسة والنصف عصرا باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ٣٠.

الأهلي مع المقاولون العرب يوم الأحد ٤ أكتوير الثامنة مساء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٣١.

الأهلي مع انبي يوم الأربعاء ٧ أكتوبر الثامنة مساءا باستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة ٣٢.

الأهلي مع بيراميدز يوم الأحد ١١ أكتوبر الثامنة مساءا باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ٣٣.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي مع الترسانة في دور الـ ١٦ لكأس مصر يوم ٣٠ سبتمبر الجاري، وفي حالة الصعود سيلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة في دور الثمانية في موعد سيتم تحديده لاحقا.