ذكرياته بصورة له من الملاعب.

اقرأ أيضًا: فيما قد أعرب مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن حزنه الشديد لوفاة عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق. وغرد "مجدي عبد الغني" من خلال حسابه تويتر: "أول مرة أدخل فيها نادي الزمالك كانت بسبب الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدى عبد الغنى يستعيد ذكريات مبارياته عبر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.