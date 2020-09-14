أحمد حسن: الأهلي قادر على تعويض فايلر بمدرب أجنبي جديد

وتابع عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات". وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".

وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربون آخرون مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقابا مع النادي الأهلي". وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".

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