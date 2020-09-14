أحمد حسن يتغزل في كارتيرون

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، واصفًا إياه بأنه مدرب استثنائي ويفعل الكثير من أجل الوصول بالفريق لأعلى مكانة.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".

وأضاف:" كارتيرون يستحق الإشادة، خاصة بعد تأكيداته بأنه لا يتأثر بما يقال على السوشيال ميديا، وأنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يتلفت للانتقادات".

وواصل: "المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه في أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، في ظل ضغط المباريات".