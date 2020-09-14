مجلس الشمس يفتتح صالة الجمباز الجديدة اليوم

يفتتح مجلس ادارة النادي برئاسة د.أسامة أبوزيد في السابعة من مساء اليوم صالة الجمباز الجديدة بعد تطويرها وتحديثها بالكامل علي اعلي مستوي. ويشهد الافتتاح حضور كبار المسئولين عن الرياضة في مصر. ويتم تقديم مجموعة من العروض الفنية والمهارية الخاصة لأسرة الجمباز على هامش حفل الافتتاح. ويبذل مجلس الادارة مجهودا كبيرا داخل النادي منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات حيث تك افتتاح اكثر من صرح رياضي وإنشائي ضخم وكان آخرهم افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد بعد ان كان مغلقا لأكثر من عشر سنوات.

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