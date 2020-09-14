الزمالك يعترض على موعد لقاء الحدود بسبب دوري الأبطال

يأتي هذا بسبب برنامج استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من نفس الشهر.
وستطالب إدارة الكرة من مجلس الإدارة ضرورة مخاطبة الجبلاية لتأجيل اللقاء فى ظل شكوى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية .
بالاضافة إلى استعداد الفريق للقاء الراجاء المرتقب
وسيخطر الزمالك اتحاد الكرة بموقفه من لقاء الحرس بعد إعلان جدول مباريات الدورى القادمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
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