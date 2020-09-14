نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يفتح الباب أمام الراغبين في ضم "الصخرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن ملف شراء عقد أحمد علي مهاجم الفريق من بيراميدز لم يتم فتحه في الفترة الحالية.

وقال زكريا السيد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" نركز حاليا في المباريات، ولا نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أي لاعب، وبعد مباراتين أو ثلاثة لو استقرت الأمور سنقوم بفتح ملف الموسم الجديد".

وأضاف:" لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض لشراء عقده".

وواصل:" كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، ويلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفني طلب استمراره".

وتابع:" لم يصلنا أي شئ بشأن كريم فؤاد، لم نكن في طرف مطلقا في أي مفاوضات رسمية".