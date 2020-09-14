الارشيف / الرياضة

نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الصراعات الموجودة حاليا في الكرة المصرية ليس لها أي قيمة، والرياضة تدعو للأخلاق الحميدة، والمنافسة الشريفة وكل طرف يشجع ناديه بدون تجاوزات.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الصراعات التي نراها حاليا ليست موجودة في أوروبا".

وأضاف:" هناك بعض اللاعبين يحاولون إظهار أنفسهم وكأنهم "حماة النادي"، والبعض يتبع سياسة أساليب قصف الجبهة، وهذه الأمور ليست موجودة في الرياضة مطلقا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم بيشكتاش السابق: ما يحدث في الرياضة المصرية غير موجود بأوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا