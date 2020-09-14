عمر جابر يصدم الزمالك من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - وجه عمر جابر نجم نادي بيراميدز صدمة قوية إلى ناديه السابق الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي الزمالك قد أظهر اهتمام بضم عمر جابر هذا الصيف وعودته للفريق من جديد نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الجبهة اليمنى.

ورفض عمر جابر نهائيا فكرة العودة إلى صفوف الفارس الأبيض هذا الصيف بعدما تواصل معه مسئولو النادي في الساعات القليلة الماضي.

كما أكد عمر جابر إلى زملائه في نادي بيراميدز أنه لا يفكر في العودة إلى القلعة البيضاء في الوقت الحالي نهائيا ويفضل الاستمرار مع النادي السماوي.

وجاء رفض عمر جابر لفكرة العودة إلى صفوف الزمالك بسبب قلة المقابل المادي الذي قدمه له الأبيض الساعات الماضية مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه مع نادي بيراميدز.

يذكر أن نادي الزمالك يرغب بشدة في التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن بسبب عدم تواجد إلا حازم إمام والشاب أحمد عيد في هذا المركز بعد رحيل التونسي حمدي النقاز عن الفريق.