رئيس إنبي يتحدث عن مصير أسامة جلال وكريم فؤاد مع الفريق

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن ملف شراء عقد أحمد علي مهاجم الفريق من بيراميدز لم يتم فتحه في الفترة الحالية.
وأضاف:" لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه، فهو لاعب جيد ويصلح للاحتراف الخارجي، لكن لم يصلنا عروض لشراء عقده".
وواصل: "كريم فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستوى جيد، ويلعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، وقمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفني طلب استمراره".
وأضاف: "لم يصلنا أي شئ بشأن كريم فؤاد، لم نكن في طرف مطلقا في أي مفاوضات رسمية".
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