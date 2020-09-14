أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تواجد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مستفيد بشكل كبير من وجوده على رأس الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات".
وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".
وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربين آخرين مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقاب مع النادي الأهلي".
وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.