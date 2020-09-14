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أحمد حسن: وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وأولها تحقيق البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تواجد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مستفيد بشكل كبير من وجوده على رأس الإدارة الفنية للقلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وجود فايلر مع الأهلي يمنحه الكثير وعلى رأسها تحقيق البطولات".

وأضاف:" فايلر مدرب أجنبي يفكر باحترافية، وفرصة أي مدرب أجنبي في النجاح مع الأهلي تصل إلى 90%".

وواصل:" بعد مانويل جوزيه تولي تدريب الأهلي مدربين آخرين مثل حسام البدري وفتحي مبروك ومارتن يول وبيسيرو وكلهم حققوا ألقاب مع النادي الأهلي".

وأكمل الصقر قائلا:" حال رحيل فايلر فان الأهلي قادر على تعويضه وبالتأكيد سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي آخر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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