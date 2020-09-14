وزير الرياضة: نسعى لرفع اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مشروع جديد تحت شعار "لياقتك..صحتك" بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.

ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والاصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والاعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف صبحي أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متتاليتين تتضمن المرحلة الأولى تطبيق المشروع على العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها ويكون انطلاق المشروع كبداية في 6 محافظات ابتداء من شهر سبتمبر الحالي في محافظات "الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - اسوان – كفر الشيخ - الشرقيةط على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بناء على نتائج المرحلة الاولي ومدي فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في خطة لتوسع المشروع ليتم تعميمه علي جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

مضيفًا انه سيتم تنفيذ كافة مراحل المشروع بالاستعانة بوحدات الطب الرياضي الموزعة على مختلف المحافظات من خلال اجراء قياسات مورفولوجيا والتي تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين، فضلًا عن تنفيذ ندوات تثقيفية وارشادية عن اساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها في رفع كفاءة العمل وذلك (بمسرح وزارة الشباب والرياضة).

كما يتضمن البرنامج وضع وتطبيق عدة برامج غذائية ورياضية لمدة شهرين على عدد من 150 – 200 موظف والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضي للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة اجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول الي نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية والحكومية بالدولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على وضع المبادرات والبرامج الخاصة بالحافظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين في مقدمة أولوياتها من اجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ومن خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين وتشجيع المبادرات الشبابية و العمل مع مؤسسات المجتمع المدني.

فضلًا عن الجهود المبذولة في تكوين ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس بشأن تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية.