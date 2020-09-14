تشكيل جديد لمدربي قطاع الناشئين بنادي المنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين للموسم الجديد، حيث تضمن التشكيل تجديد الثقة في الدكتور يحي كامل كمدير للقطاع.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 كلا من: ربيع السيد مديرًا فنيًا، واسماعيل مصطفى مدربًا عاما.

فيما يتولى أسامه عبدالحكيم مهمة المدير الفني لفريق 2001 ويعاونه مينا عبدالله ويصا كمدرب عام.

بينما يقود محمد أحمد جاويش فريق 2003 كمدير فني، ويرافقه د. محمد رؤوف مدربا عاما.

ويتولى أحمد ابو بكر عبدالعزيز مهمة فريق 2004 كمدير فني، ومحمد عمر مدربا عاما.

كما يضم الجهاز الفني لفريق 2005 محمود ماهر مديرا فنيا، وحازم محمد جمال مدربا عاما.

ويضم أيضا جهاز فريق 2006: محمد الأنصاري كمديرًا فنيًا وأحمد أبو بكر سيد مدربًا عامًا.

بينما يتولى تدريب حراسة المرمى بالقطاع كل من: د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، وفضل الطيب، د. محمد صلاح الدين حسين أخصائي تأهيل إصابات، محمد عباس محمد أخصائي علاج طبيعي، ود. عصام طلعت عبدالحميد ود. أحمد عمر مخططي أحمال، وناصر أديب ومحمد أبو العلا إداريين مالي.

كما يُشرف على القطاع من قبل مجلس الإدارة، هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.