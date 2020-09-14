أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الإثنين، 14 سبتمبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

اتفق النادي الأهلي على ضم بدر بانون، قائد فريق الرجاء المغربي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف تقرير صحفي مغربي، اليوم، الإثنين، عن وجود حالة غضب في المغرب، بعد اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي.

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، طريقة محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الحصول على البطاقة الصفراء خلال مواجهة الإنتاج الحربي أمس .



فجر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق بشأن انضمام أليو ديانج نجم وسط الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي شبيبة القبائل الجزائري. رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خوض فريقه لقاء حرس الحدود المقرر له الثانى عشر من أكتوبر المقبل فى الجولة الـ 33 للدوري وفقا لما جاء فى جدول مسابقة الدوري الذي تم إعلانه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم . استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمد مسعد عنتر شقيق المجند عبد الله مسعد صاحب الواقعة الشهيرة.