نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحاضر لاعبي الأهلي للمرة الأخيرة قبل مباراة التتويج بالدوري في المقال التالي
وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي بالإضافة إلي تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.
كما سيعمل فايلر، على توضيح بعض النقاط السلبية للاعبين لعدم تكرارها، مع توضيح نقاط الضعف والقوة لدى المنافس قبل المواجهة المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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