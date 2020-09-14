نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسعى لضم بديل أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جهاز الكرة بنادى الأهلى، على التعاقد مع كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم المعار لصفوف إنبى، لخلافة أحمد فتحى بعد تأكد رحيله إلى صفوف بيراميدز فى بداية الموسم المقبل.

ويسعى أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، وعدلى القيعى، مستشار التعاقدات، مع إدارة إنبى والنجوم من أجل حسم الصفقة.

ورصد جهاز الكرة بالأهلى 13 مليون جنيه من أجل حسم الصفقة، فى انتقالات الصيف مع إدارة النجوم".

وتضع إدارة الأهلي الرتوش الأخيرة فى الصفقة، من أجل ضم اللاعب فى ظل اقتناع جهاز الكرة بإمكانياته بالإضافة إلى إمكانية تطور مستواه فى ظل صغر سنه.