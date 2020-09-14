نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُشهر الكارت الأحمر في وجه نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب المدرب السويسري، إدارة ناديه بضرورة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لعدم تواجده ضمن حساباته الفنية.

جاء ذلك بالرغم من عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية والنزول بديلًا خلال مباراة المصري البورسعيدي، إلا أنه ظهر في حالة فنية ضعيفة بسبب زيادة الوزن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.