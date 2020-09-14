نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يرفض المخاطرة بنجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يطمح في أن يكون نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد جاهزاً في أقرب وقت ممكن وذلك بعد الموسم العصيب الذي عاشه بسبب الإصابات.
وقال الإعلامي إيدو أجيري المقرب من ريال مدريد:" زيدان لا يشعر بأيّ قلق بشأن حالة هازارد البدنية وزيادة وزن هازارد وكلّ ما قام به زيدان هو وضع هازارد بين أيدي الطاقم الطبي".
وأضاف :"زيدان لن يتدخل حاليًا في قضية هازارد، حيث المدرب أخبر الأطباء بأنه ليس هناك أيّ استعجال بشأن عودته ويتعين عليهم أن يكونوا هادئين وأن يكونوا على حذر وعدم المخاطرة بالنجم البلجيكي".
واختتم إيدو أجيري حديثه قائلاً:"الطاقم الطبي يعمل على أن يكتسب كاحل هازارد المزيد من القوة وأن يكتسب هازارد المزيد من الثقة لذلك سيقومون بإجراء موسم تحضيري مصغر له ليتعافى كاحله بشكل كامل".
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