نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد اليد: بطولة إفريقيا للأندية تحدد موعد انتهاء دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد أنه ينتظر وضوح الرؤية بشكل نهائي من إقامة وتفاصيل بطولة إفريقيا للأندية رجال وسيدات المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمصر.

وأوضح أنه يتابع مع الاتحاد الافريقي الأمر للاستقرار علي كافة الأمور، وفيما يخص استكمال الموسم الحالي لدوري المحترفين قال :" أنه في حال الغاء أو تعديل موعد البطولة الأفريقية سيستكمل الدوري خلال نوفمبر المقبل في موعد البطولة، وسيتم حسم الأمر الاربعاء القادم".

وتطرق إلي نقطة شديدة الأهمية وهي أن الموسم الجديد سينطلق قبل انتهاء الموسم الحالي لعدة أسباب هامة، أبرزها الحفاظ علي اللاعبين من مرحلة الصدمات العنيفة خاصة أن منتخبنا يستعد للمونديال المقرر استضافته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل وأوضح نصر إلى أن انطلاق النسخة الجديدة قبل انتهاء النسخة الحالية ليس اختراع ولكنه معمول به في أوربا وطبقته عدد من أهم الدول العظمي في كرة اليد في ظل جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي ضربت العالم.

وعن القوائم الأندية والسؤال المعتاد وهل سيتم استكمال الموسم بالقائمة السابقة أو الجديدة قال :" بالتأكيد بالقوائم الجديدة خاصة أن هناك لاعبين عقودها انتهت وتركت انديتها وليس من المعقول اللاعب لخوض مباراة مع ناديه السابق وترك ناديه الجديد".

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد علي أن المصلحة العليا للمنتخب الوطني هي الأهم خاصة أن النسخة القادمة من المونديال علي أرضنا وبين جماهيرنا وهي النسخة الاقوي والاصعب بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في التاريخ