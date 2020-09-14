نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لحسم اللقب والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد :-