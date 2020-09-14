نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يفوز على القومي استعدادا لمواجهة كوكاكولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فوزا وديا، على حساب القومي، بستة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالسويس، في إطار استعدادات سيراميكا، لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني.

سجل الاهداف كل من ضياء قنديل في الدقيقة 7 من الشوك الأول، وشهد الشوط الثاني خمسة أهداف عن طريق محمود المغربي "هدفين" وشادي حسين "هدفين" وطارق سامي هدف.

ويستعد سيراميكا لمباراة كوكا كولا التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.