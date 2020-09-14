نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يفوز على القومي استعدادا لمواجهة كوكاكولا في المقال التالي
سجل الاهداف كل من ضياء قنديل في الدقيقة 7 من الشوك الأول، وشهد الشوط الثاني خمسة أهداف عن طريق محمود المغربي "هدفين" وشادي حسين "هدفين" وطارق سامي هدف.
ويستعد سيراميكا لمباراة كوكا كولا التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
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