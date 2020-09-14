نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يتعادل مع الحمام استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي
تقدم الحمام عن طريق لاعبه محمود أبو جوده من ركلة جزاء، بينما أدرك اللاعب حسن جاد هدف التعادل للدخان فى الشوط الثاني.
ويستعد الدخان لمواجهة سبورتنج ودياً، الخميس المقبل، ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دورى القسم الثالث.
بينما سيخرج الحمام لمواجهة أبو قير للاسمدة الثلاثاء المقبل على ملعب أبو قير للاسمدة.
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