نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب الجزائر يعلن العودة للدوري السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السابق، على العودة للعب لأحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجددا.
وكتب جمال بلعمري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "إلى السعودية".
يذكر أن نادي الشباب السعودي ، قد وافق على الطلب المقدم من اللاعب جمال الدين بلعمري بإلغاء عقده مع الفريق بموجب الخطاب الرسمي المستلم في الأول من سبتمبر الجاري، وأخطرت إدارة الشباب، الاتحاد السعودي لكرة القدم وجمال بلعمري بقرار الموافقة على إلغاء العقد.
وأشارت تقارير صحفية جزائرية بالساعات الماضية، جمال بلعمري صاحب الـ30 عاما، بالانتقال لأحد قطبي جدة الاتحاد والأهلي بداية من الموسم الجديد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم منتخب الجزائر يعلن العودة للدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.