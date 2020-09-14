نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تحديد طاقم حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت التقارير، أأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اختار حكام مباريات ذهاب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، والذي سيشهد مواجهتي الوداد أمام الأهلي، بينما سيواجه الرجاء، نظيره الزمالك.

وكشفت موقع Le360 المغربي، أن "كاف"، عين الجامبي باكاري جاساما، حكمًا لذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الذي سيجمع الوداد أمام ضيفه الأهلي، على التي ستقام على ملعب محمد الخامس.

وأضاف الموقع، أن الاتحاد الإفريقي، عين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة نصف النهائي الثاني، الذي يجمع الرجاء البيضاوي، والزمالك، والذي سيقام على الملعب نفسه.

كان المكتب التنفيذي لـ"كاف"، قد حدد في وقت سابق، يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، موعدًا لإقامة مباراتي الذهاب في المغرب، بين الوداد والأهلي، والرجاء ضد الزمالك، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر، يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل.